Tallinnas ajas autojuht oma masinaga alla väikese lapse ning kadus hiljem kui tina tuhka

"Suurema liikluskoormusega tänavatel on suurem oht liiklusõnnetusse sattuda. Ülekäiguradade juures palume nii sõidukijuhtidel kui jalakäijatel olla väga tähelepanelikud. Jalakäijad peavad arvestama sellega, et sõidukijuhid ei pruugi neid erinevatel põhjustel näha, olgu need ilmastikuolud või nutiseadme kasutamine. Sõidukijuhid peavad aga ülekäigurajale lähenedes kiirust vähendama ja arvestama sellega, et keegi võib astuda ülekäigurajale ootamatult," lisab Küttner. "Muidugi nõuavad praegused ilmastikuolud hommikusel ja õhtusel ajal helkuri kasutamist."

Avarii ka üleeile

Samas kohas juhtus liiklusõnnetus ka üleeile. Esialgsetel andmetel ületas seal 23-aastane naine reguleerimata ülekäigurada, kui sai löögi sõiduautolt Ford Galaxy.

Naine sai viga ja viidi tervisekontrolliks haiglasse. Politsei selgitas, et 69-aastane autojuht oli kaine ja juhtimisõigusega. Juhtumi üksikasjade uurimiseks alustas politsei menetlust.

Tänavu on eri avariides üle Eesti viga saanud 20 jalakäijat, hukkunud üks.