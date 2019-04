Tallinna–Pärnu maanteel läks kummuli elektroonikakoormaga veok

Kella 7.50 paiku sai häirekeskus teate Pärnumaal Tallinna–Pärnu maantee 118. kilomeetril juhtunud liiklusõnnetusest, kus veel teadmata põhjusel paiskus keset maanteed ümber elektroonikat vedanud järelhaagisega veok.

Õnnetuse järel vaatasid meedikud juhi kohapeal üle ja haiglaravi ta ei vaja. Avariipolitseinik tuvastas sündmuspaigal, et veoki juht oli kaine. Õnnetuse täpsemad üksikasjad selguvad edasises menetluses.

Teele ümber paiskunud ja mõlemal suunal liikluse halvanud avariilisest veokist edastati info ka maanteeameti spetsialistile, kes praegu ümbersõitu korraldavad.

Kuigi selle konkreetse õnnetuse üksikasjad on veel selgitamisel, paneb staažikas avariipolitseinik nii kutselistele juhtidele aga ka kõigile teistele roolikeerajatele meelde, et rooli istutaks ainult puhanud ja kaine peaga ning sõitmisel keskendutaks vaid juhtimisele.

Sõidu ajal on äärmiselt oluline juhi keskendumine, mis väsinuna, joobnuna või kõrvaliste asjadega tegeledes on tunduvalt raskendatud ning sel põhjusel peaks juht enne rooli istumist alati veenduma, et on piisavalt puhanud ja adekvaatne jõudmaks turvaliselt sihtkohta.