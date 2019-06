Tallinna vanglast põgenenud mees tabati viimaks Peterburis

Fontanka andmetel otsustas paar Peterburi kriminaaljälituse töötajat eile kella 16 ajal Sadovaja tänaval äkki kontrollida ühe möödakäija dokumente. Passi järgi osutus ta kahtlaseks, misjärel pandi tal kiiresti käed raudu. Fontanka teatel on see nende politseiallika ametlik versioon. Allikale meeldis aga eriti ootamatu suur edu – juhuslikult vahistatuks osutus 40-aastane Eesti kodanik Aleksandr Suhotski, kes on alates 2015. aastast rahvusvaheliselt tagaotsitav.

Eesti politsei oli Fontankaga vesteldes avameelsem. Sealt öeldi Peterburi portaalile, et Suhotski vahistati kahtlustatuna narkootikumide käitlemises 2015. aasta augustis. Sama aasta 10. oktoobril põgenes ta aga Tallinna vanglast koos kambrikaaslase Eduard Mihhailoviga.

Eesti Päevaleht on sellest põgenemisest varem pikemalt kirjutanud. Suhotski ja Mihhailov, kes ei olnud esimest päeva vanglas, teadsid hästi, et öösel heidab valvur pilgu ukseluugist sisse just täistunni paiku.

Nad sidusid trellide külge rohelistest voodilinadest tehtud köie – nende kong oli teisel korrusel. Kohe akna all keerdus suurte spiraalidena terav ja ohtlik okaslint. Selle peale visatati mitu tekki. Esimesena pressis end tema jaoks väga väikesest avast välja Suhotski ja libises mööda köit maapinnale. Seejärel läks Mihhailov. Okaslindist mööda saamine tekitas veidi probleeme, hoone seinale jäid suured kriipimisjäljed.

Esmalt sööstsid Suhotski ja Mihhailov ületama metallaeda, mis ümbritses teise üksuse hoonet. Selle okaslint rebis nende joped pisut lõhki ja kriimustas neid ennast. Ees oli 3,5 meetri kõrgune valgetest tellistest müür. Muidu ületamatu takistus, aga sel hetkel mitte, sest müüri parandanud töömehed olid oma tellingud müüri äärde maha jätnud.

Mõne sekundiga olid alumiiniumist tellingud redelina püsti lükatud. Nad ronisid üle müüri ja peagi kadusid.