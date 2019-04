Tallinna piirivalve tabas Soomest ja Rootsist paadimootoreid varastanud ukrainlase ja rumeenlase

Soome politsei teatas, et eile hommikul varastati Espoos paadile mõeldud navigatsiooniseade ja muud paadivarustust kokku väärtuses 25 000 eurot. Lääne-Uusimaa politsei tuvastas, et pätid olid murdnud läbi metallist aia ja sündmuspaigalt leiti ka tööriistad, mida pätid kasutasid. Lisaks jäid vargad ka turvakaamera salvestisele, kui tõstsid paadikuurist tavaari oma kaubikusse.

Eesti politsei ööpäevainfost selgub, et Tallinna kordoni ametnikud kontrollisid Tallinna Vanasadamas Poola Vabariigis registreeritud sõidukit Mercedes-Benz Sprinter, mida juhtis 34-aastane Rumeenia Vabariigi meeskodanik ja Soome Vabariigis registreeritud sõidukit Opel Vivaro, mida juhtis 34-aastane Ukraina meeskodanik.

Nüüd tuli välja, et Espoost varastatud mootori näol ei olnud tegu ainsa paadimootoriga, mis needsamad vargad pihta olid pannud. Nimelt avastasid ametnikud avastasid Mercedes-Benzist kuus ning Opelist ühe paadimootori, mis on varastatud Soomest ja Rootsist. Politseinikud pidasid mehed kinni.

Kahtlusalused pidas kinni Eesti politsei- ja piirivalveameti ametnikud ja praegu on vargad Eestis, ent Soome võimud on juba andnud sisse taotlused, et menetlus nende piirkonda üle viidaks.