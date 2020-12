Tallinna-Narva maanteel Aseri kandis blokeeris teelt välja libisenud veok mõneks ajaks liikluse

Maanteeameti ja politsei teatel alustati kella 22.45 ajal veokit tagasi teele tõmbama, mistõttu oli liiklus umbes veerand tunni jagu mõlemas suunas suletud.

Sündmus leidis aset Tallinna-Narva maantee 129. kilomeetril Viru-Nigula vallas, Aseri juures.

Politsei on andnud täna välja ka hoiatuse, et teed on libedad ja tuleb olla ettevaatli. Näiteks Haljala vallas juhtus tunni aja jooksul ühes kohas tervelt kolm avariid. Loe rohkem siit.