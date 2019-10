Tallinn pöördus politseisse TLT tegevuse osas hinnangu saamiseks

„TLT-s on viimase aasta jooksul rakendatud mitmeid muudatusi alates hangetest kuni dokumendisüsteemideni, et korruptsiooniriski vähendada. Paraku näitas TLT sisekontrolöri aruanne, et vaatamata uuendustele ei ole kõik tehingud ja laoarvestus siiski läbipaistvad ning on ruumi kahtlustele, mille kontrollimise pädevust ei ole TLT-s ega Tallinna linnavalitsuses,“ ütles TLT nõukogu esimees Kalle Klandorf.

TLT nõukogu esimees on sisejuurdluse tulemusi arutanud ka juhatuse esimehe Deniss Boroditšiga ja edasised otsused sõltuvad politsei hinnangust sisejuurdluse tulemustele.

TLT juhatuse esimees Deniss Boroditš rõhutab läbipaistvuse vajadust, sest TLTs ei ole kohta korruptsioonile. „Kuna meil on väga halb kogemus ja me ei taha, et korruptsioonijuhtumid TLTs kunagi korduksid, toetame seda, et politsei oma hinnangu annaks, “ ütles Boroditš.

Deniss Boroditši sõnul on viimase aasta korruptsiooniennetuse meetmed andnud juba ka positiivset majanduslikku mõju. „Näiteks on linnatranspordi varuosade kulu süsteemi läbipaistvamaks muutmise järel vähenenud sama töö mahu juures kolmandiku võrra. Nende eesmärkide saavutamiseks oleme uuendanud TLT personali, teeme koostööd õiguskaitseorganitega ja kahtluse korral esitame kuriteoteate. Näiteks möödunud aasta augustis esitasime kuriteoteate endise haldusdirektori Toivo Moorasti suhtes, mille järel alustati ka kriminaalmenetlust,“ ütles Deniss Boroditš.

TLT esitas tänavu oktoobris endistele töötajatele, kelle osas käib kriminaalmenetlus, tsiviilhagi summas 1,9 miljonit eurot.

Keskkriminaalpolitsei pidas eelmise aasta 3. aprillil kinni TLT juhatuse liikme Alar Urmi, bussiliiklusteenistuse direktori Andres Herkeli, bussiremonditöökodade juhi Hannes Erbseni ning bussiremonditöökodade asejuhi Jaanus Vingi.