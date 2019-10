Tallinn esitas TLT korruptsioonis kahtlustuse saanutele 1,9 miljoni suuruse kahjunõude

„TLT-s on viimase aasta jooksul rakendatud mitmeid muudatusi alates hangetest kuni dokumendisüsteemideni, et korruptsiooniriski vähendada. Paraku näitas TLT sisekontrolöri aruanne, et vaatamata uuendustele ei ole kõik tehingud ja laoarvestus siiski läbipaistvad ning on ruumi kahtlustele, mille kontrollimise pädevust ei ole TLT-s ega Tallinna linnavalitsuses,“ ütles TLT nõukogu esimees Kalle Klandorf.

TLT nõukogu esimees on sisejuurdluse tulemusi arutanud ka juhatuse esimehe Deniss Boroditšiga ja edasised otsused sõltuvad politsei hinnangust sisejuurdluse tulemustele.

Põhja ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Kaarel Kallas teatas, et hetkel tutvuvad prokuratuur ja politsei uue kuriteoteate sisuga ja seetõttu ei ole praegu võimalik veel täpseid kommentaare anda.

TLT juhatuse esimees Deniss Boroditš rõhutab läbipaistvuse vajadust, sest TLTs ei ole kohta korruptsioonile. „Kuna meil on väga halb kogemus ja me ei taha, et korruptsioonijuhtumid TLTs kunagi korduksid, toetame seda, et politsei oma hinnangu annaks, “ ütles Boroditš.