Taksojuhtide tulistamises kahtlustataval Raivol puuduvad kehtivad karistused

Täna öösel avas 30-aastane Raivo tule Telliskivi tänaval kahe taksojuhi pihta, kellest üks, 32-aastane Maksim, suri haiglas.

Teine taksojuht on üliraskes seisus. Politsei on alustanud ulatusliku operatsiooni, et kahtlusalune tabada. Hommiku vältel on kontrollitud mehe elukohta kui ka teisi temaga seotud aadresse.

Varahommikust saadik on politsei töötanud selle nimel, et tulistaja isik välja selgitada ja ta tabada. Arvatav tulistaja on on 30-aastane, eesti keelt rääkiv, tumedapäine, ligi 175 cm pikkune ja saleda kehaehitusega mees, kellel oli seljas musta-valge triibuline särk. Politseile teadaolevalt on mees relvastatud.

Põhja prefekti Kristian Jaani sõnul liikus seni teadaolevalt tulistaja taksojuhtide suunas jalgsi ning tulistas mitu lasku, esmalt esimese, seejärel teise taksojuhi suunas. "Seni kogutud info järgi liikus mees pärast tulistamist Balti jaama suunas. Mehe tegude motiiv ja muud asjaolud selgitatakse välja kriminaalmenetluses, kuid praegu kogutud info põhjal ei eelnenud tulistamisele konflikti. Töö sündmuskohal ja piirkonnas käib ning politsei pingutab tulistaja tabamise nimel. Oleme kontrollinud mehe kodu ja teisi temaga seotud aadresse, ent mehe asukohta pole õnnestunud seni tuvastada."

Politsei palub kõigil, kes fotol olevat meest näevad, helistada viivitamatult hädaabinumbril 112. Palume inimestel mitte ise mehele läheneda või temaga kontakti võtta. "Palume ka mehel endal politseiga kontakteeruda," lisas politsei oma teates.

Inimestel palutakse helistada oma tähelepanekutega kas hädaabinumbril 112 või Põhja prefektuuri kriminaalpolitseile telefoninumbril 58872417