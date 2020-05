Tähelepaneliku inimese vihje peale tabatud purjus juht jäi kaheks kuuks vabadusest ilma

Prokurör tuletab meelde, et alates 2017. aasta 1. novembrist on karmistunud karistus joobes juhtimise eest. Korduva joobes juhtimise puhul võib inimest oodata kuni nelja-aastane vangistus, seejuures määratakse ilmtingimata korduva joobes juhtimise puhul šokivangistus, mis on reeglina vähemalt üks kuu. „Kui keegi arvab, et joobes juhtimine on süütu tegu, siis minu jaoks on joobes juht potentsiaalne tapja, kelle koht on vanglas,“ lisas Listov.

Sel aastal on Ida prefektuuris juhtimiselt kõrvaldatud 346 joobes juhti, mis on olnud 77 juhti rohkem kui eelmisel aastal sama perioodi jooksul. Sel aastal on neist kriminaalses joobes olnud 168 juhti ning eelmisel aastal samal perioodil 137.