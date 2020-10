Tähelepanelik liikleja aitas politseil tabada purjus veokijuhi

Häirekeskus sai möödunud reede õhtupoolikul veidi peale kella 18 teate, et Järvamaal Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa maanteel Korba külas vingerdab teel veoauto MAN. Saadud teatele reageerinud Paide politseipatrull pidas sõiduki vaid mõned minutid hiljem kinni.

"Politseipatrull mõõtis 57-aastasel Läti kodanikust mehel alkoholijoobe ning pidasime ta kahtlustatavana kinni," rääkis Paide politseijaoskonna patrullijuht Halar Hallimäe. Mehe suhtes alustati kriminaalmenetlust joobeseisundis sõidukijuhtimise eest.

Pühapäeval määrati mehele kiirmenetlusega karistuseks 10 kuud vangistust, kuid seda ei pöörata täitmisele, kui mees ei pane üheaastase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. Lisaks tuleb mehel tasuda sunniraha ja menetluskulusid kokku ligi 550 eurot.

"Ütlen suur aitäh inimesele, kes meile koheselt kahtlasest sõidukist märku andis. Oma tegutsemisega võis ta ära hoida võimaliku traagiliste tagajärgedega õnnetuse," ütles Hallimäe.

Patrullijuhi sõnul on täiesti vastuvõetamatu, et purjus peaga istub rooli professionaalne autojuht. "Loomulikult ei tohi üldse mitte keegi minna rooli alkoholi tarvitanuna, kuid eriti kurb on, kui seda teeb inimene, kelle ametiks on liikuda igapäevaselt mööda maanteid ja kes võiks meile kõigile olla hoopis eeskujuks," lisas Hallimäe.