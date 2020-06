Tagaajamine Tartus lõppes Pangodi metsades - kolm inimest on kätte saadud, kahte jahib jäljekoer

Tartu liikluspolitseinik Enn Virk selgitas, et tagaajamine sai alguse täna pealelõunal linnas Tartus Võru-Sepa tänavate ristmikul, kui liiklusjärelevalvet teinud politseipatrull märkas neile vastu liikunud sõiduautot Audit, mis oli registreerimata.

"Politseinikud andsid sõidukile peatumismärguande, mida juht eiras ning hoogu lisades linnast väljuva suuna poole kihutas. Politseinike eest ära sõitnud auto kiirus kasvas kohati kuni 120 km/h tunnis," selgitas Virk.

Kihutava ning ohtlikke manöövreid teinud sõiduki teed püüdsid politseinike kõrval Virgi sõnul takistada ka mitmed linnakodanikud, kes ohtliku juhi peatamiseks oma sõiduvahenditest teele takistusi püüdsid teha.

"Paraku õnnestus kihutaval juhil neist mööduda ning ta suundus Võru maanteele," sedastas Virk.

Sündmusele reageeris mitu piirkonnas olnud patrulli ning Pangodi kandis õnnestus politseibussi abil kihutava masina teekond lõpetada ning ta teelt välja pressida.

Kraavi paiskunud Audist tormas välja nii juht kui ka neli kaasreisijat, kes kõik metsa jooksid. Politseinikud jooksid noortele järgi ning juht ning kaks kaasreisijat õnnestus mõne hetke pärast metsas kätte saada.

"Ülejäänud kahte kaasreisijat otsivad nüüdsama piirkonnast politseinikud ühes teenistuskoeraga," selgitas Virk.

Õnnetuses ükski inimene viga ei saanud, küll said kahjustada politseibuss ning Audi.

Sündmuskohal kuriteos kahtlustatavana kinnipeetud juht toimetati arestimajja, tema kainus on veel selgitamisel. Juhtimisõigust mehel ei ole, varasemalt on politseinikud teda sarnaselt rikkumiselt korduvalt tabanud ning teda on selle eest ka karistatud.

"Oma teguviisi põhjendaski juht hirmuga politseinikele juhtimisõiguseta sõidul vahele jääda ning trellide taha sattuda. Täpselt nii aga juhtuski ning nüüd selgub mehe edasine saatus alustatud kriminaalmenetluses," selgitas Virk.