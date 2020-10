Tagaajamine Lõuna-Eestis: narkojoobes piirivalvur üritas politsei eest pageda

Täna hommikul kontrollisid politseinikud Tartumaal Ülenurme kandis autojuhtide kainust, kui märkasid puhumiskoridori eirata püüdnud sõiduautot Mercedes, mille juht pööras masina ümber ning sõitis ära. Politseinikud järgnesid juhile ning andsid talle peatumismärguande, mida juht eiras ning eest ära sõitma asus. Mercedese juht võttis suurel kiirusel suuna Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa maanteele ning peatas oma masina lõpuks ise Kanepi vallas Sirvaste külas.

Pärast peatumist selgus, et suurel kiirusel kihutanud masina roolis oli 23-aastane Lõuna prefektuuri piirivalvur, tal olid alkoholi- ja narkootikumide tarvitamise tunnused. Mees peeti kinni ja toimetati esmalt ekspertiisiks terviseasutusse, pärast mida ta viidi ta arestimajja.

Autos viibis peale juhi ka üks täisealine meessoost kaasreisija.

Lõuna sisekontrollitalituse juhi Tiit Meltsi sõnul eksis täna hommikul Tartu politseijaoskonna kolleegide poolt tabatud piirivalvur kõigi organisatsiooni põhiväärtuste vastu ning seadis oma käitumisega suurde ohtu nii iseend, kaasreisija, oma kolleegid kui ka kõik teised kaasliiklejad. "Selline teguviis on turvalisuse loojale täiesti lubamatu. Kõigile PPA töötajatele kehtivad lisaks seadustele ka tavapärasest kõrgemad eetilised nõudmised, mistõttu mees PPAs tööd jätkata ei saa," ütles Melts. Lõuna sisekontrolli juht lisas, et on puhas õnn, et keegi nende mõtlematute tegude tagajärjel viga ei saanud.

Juhtunu täpsemaid üksikasju selgitab PPA sisekontrollibüroo alustatud menetluses.