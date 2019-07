TAASLAVASTUS | Õnnetust pimestusega põhjendanud ATKO bussijuhile paistis päike kukla tagant

Samas tuleb arvestada võimalusega, et päike pimestas bussijuhti läbi küljepeegli.

Päike polnud ainus, kelle peale süüd veeretada

Bussijuhi sõnade kohaselt oli bussile ette jäänud veok pargitud maanteel liikluseeskirju rikkudes pideva joone peale liiklusohtlikult kohe peale pimedat paremkurvi selliselt, et veoauto tagumise haagise ots võttis seistes enda alla suure osa Kloogaranna poole suunduvast sõiduteest.

Kui nüüd kaardilt vaadata, siis bussijuhi väidetud pime kurv jääb õnnetuspaigast rohkem kui 200 meetri kaugusele. Lubatud sõidukiirus oli seal 70 km/h, mis tähendab, et vähemalt kümme sekundit oli bussijuhil aega veokit märgata.

Seega, kui peaks ka vastama tõele bussijuhi esimene väide, et päike hakkas teda kukla tagant peale kurvi pimestama, pidi ta reisijaid täis bussiga kinnisilmi sõitma tervelt kümme sekundit.

Õnnetus Kloogal Foto: Lugeja fotod

Kas veok võis seista liiklusohtlikult eeskirju rikkudes pideva joone peal, pole välistatud. Politsei pressiesindaja Annika Maksimov ütles Delfile, et veoki asend maantee ja pideva joone suhtes enne õnnetust selgub uurimise käigus, mille üksikasju ei saa veel avaldada.

Küll aga näeme õnnetuse järel tehtud piltidelt, et pärast kokkupõrget on veok pidevast joonest vähemalt viie meetri jagu eespool. Veoki tagumiste rehvide lohisemise jälgede järgi tundub, et reka võis enne kokkupõrget umbes samade meetrite jagu taga pool olla. Kui mitte mõnikümmend sentimeetrit rohkem või vähem.

Seega veoki haagis pigem oli otsapidi pidevjoonel. Samas on ebatõenäoline, et õnnetus oleks toimumata jäänud, kui veok oleks seisnud mõnikümmend sentimeetrit eespool.

Bussijuhi väide, et veokijuht ei olnud peatudes pannud teele ohukolmnurka, vastab tõele. Samas ei pea politsei hinnangul paika väide, et veokijuhil ei olnud sees ohutulesid. See aga tähendab, et ohukolmnurk ei olnudki tarvilik, sest seaduse kohaselt peab hädapeatumise korral kasutatama üht kahest.