Süütamine või rumal õnnetus? Politsei uurib Balti manufaktuuri uhke villa põlengut kui kultuurimälestise hävitamist

Eelmise neljapäeva varahommikul süttis Kopli 35 asuv maja, mis tuntud ka endise Balti puuvillavabriku direktori elamuna. Omal ajal oli tegu väga uhke hoonega, mida küll ajahammas juba kaua purenud. Enam pole sest aga praktiliselt midagi alles, hoone põles maani maha.

PPA pressiesindaja Annika Maksimov kinnitas täna Delfile, et juhtumi osas on alustatud kriminaalmenetlust paragrahvi alusel, mis käsitleb kultuurimälestise, museaali ja muuseumikogu rikkumist ja hävitamist. Avalduse uurimise algatamiseks esitas kinnistu omanik.

"Tulekahju põhjusest on praegu veel vara rääkida," märkis Maksimov. Ta lisas, et praegu kogutud andmete põhjal on teada, et majas ei olnud elektriühendust. "Kust või kuidas täpsemalt tuli alguse sai, selgitab menetlus."

Balti Manufaktuuri kinnistute omanik on juba pikemat aega olnud Sonny Aswani firma Phoenix Land AS. Aswani firma juhatuse liige Tarvo Teder ütles täna Delfile, et on ka ise politseiuurijaga vestlemas käinud ja loodab, et süüdlane leitakse. Samas nendib temagi, et see on keerukas – hoonest pole ju praktiliselt midagi alles. Allolevad fotod on tehtud enne põlengut ja annavad üldpildi, milline hoone oli.



Teder oletab, et ehk võisid hoones käia kodutud. Teder viitab, et tegu oli väga suure majaga ja teisel pool hoovis ehk teest eemal olid samamoodi uksed ja aknad. "Tavainimesed seal ei käinud. Oleks ikka väga haige inimene, kes niisama heast peast süütaks, arvan, et pigem oli õnnetusjuhtum kodututega."