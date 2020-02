Süüdlast pole. Kaitseväe granaadiõnnetuse kohtuasja fopaa oli etteennustatav

Prokuratuuri jaoks oli tegu läbikukkumisega, kuid eelkõige oli see tingitud viletsatest õigusaktidest. Kokkuvõttes ei vastuta noort meest raskelt vigastanud õnnetuse eest keegi, süüdistatav pidi enne õigeksmõistmist läbi tegema pika, kurnava ja kuluka kohtutee ning nüüd tuleb riigil hüvitada kõik kulud. Ainuüksi kaitsetasudena on Kask seni oma taskust välja käinud enam kui 12 000 eurot.

„Hea on see, et lõpuks tehti reeglid laskeharjutusväljadele ja tõhusamad instruktaažid,” toob Kask välja juhtunu positiivse külje. „Seni ei olnud reeglid ehk päris ühetimõistetavad.”

Prokurör Toomas Tomberg toob välja sama argumendi. „Menetlus oli hädavajalik, et selliseid juhtumeid rohkem ei toimuks. Selles osas olen ma rahul.”

Kase kaitsja Kristjan Tuule sõnul ei eita keegi, et noor mees sai viga ja poleks pidanud saama. „Kuid kohtu ette saadeti vale inimene.”

Kes oleks see õige inimene, ei oska eriti keegi pakkuda, sest nii üllatav kui see ka pole, ei olnud rangelt reglementeeritud kaitseväes vastutus sellise juhtumi ärahoidmise eest kuigi üheselt määratletud. „Ühtegi paremat kandidaati kui Railand Kask ei olnud,” ütleb prokurör. „Kellelegi teisele polnud võimalik kahtlustust esitada. [Kuriteo] koosseis eeldab, et inimesel oli kohustus, mida ta pidi täitma, aga ei täitnud.”

2018. aasta aprillis tegid ajateenijad Kuusalus kaitseväe polügoonil laskeharjutusi. 19-aastane ajateenija sai lahinglaskmise lõppedes korralduse minna laskeväljale ja tuua ära sihtmärgid. Teel sihtmärkideni astus ajateenija aga 40-millimeetrisele granaadile, mis tema jalge all plahvatas. Hiljem tuli välja, et laskeväljal vedeles tervelt 51 lõhkekeha, mis ohustasid kaitseväelaste elu ja tervist.