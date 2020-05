Surmakutsari tuttav: ta sõitis sageli purjus peaga!

Ümbruskonna elanikud ütlevad, et tee on kurviline ja ohtlik, kuid tõdevad, et Sander kui kohalik elanik teadis seda vägagi hästi.

Saverna külas parasjagu aiamaal kevadtöid tegev noor naine ütleb, et Sander oli tema venna sõber ja hea südamega poiss.

Ta nendib, et seda teadis pool küla, et Sander istub autorooli sageli purjus peaga.

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Kristjan Tommingas rääkis, et juhi joobe kohta annab täpsemad vastused ekspertiis, kuid samas on ta varemalt olnud politsei huviorbiidis seoses juhtimisõiguseta juhtimise, joobes juhtimise ja kiiruse ületamisega.

Kaks vigastatud kaasreisijat viibivad haiglaravil, üks neist on võitlemas elu eest.



Häirekeskus sai teate liiklusõnnetusest Saverna-Pilkuse maantee kolmandal kilomeetril kella 11.48 ajal.



Esialgse info kohaselt tegi sõiduauto BMW suurel kiirusel möödasõitu teisest autost, kui selle juht kaotas masina üle kontrolli ning sõitis teelt välja ja vastu puud.



Õnnetuse tagajärjel hukkusid BMW-d juhtinud 27-aastane mees ja tagaistmel olnud 23-aastane naine. Kaks kaasreisijat said õnnetuses vigastada ning nad viidi haiglasse. Üks vigastatutest on raskes seisus.