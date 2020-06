Spetsialistide ühisavaldus: antikehade kiirtestide lubamine on populistlik otsus. Testimine ei ole põhjendatud ja seab ohtu tervisekäitumise

Testimise puhul on arstide sõnul oluline täpselt määratleda eesmärk, korraldus ja see, kuidas testi tulemust kasutada saab. "Kuigi testimine on vabatahtlik, on oluline, et inimestel ei kaoks ohutunne ning säiliks mõistlik ja üksteist arvestav tervisekäitumine," märgivad arstid ühisavalduses. Nad ütlevad, et testide kasutuselevõtt ei ole meditsiiniliselt põhjendatud ja testimise eesmärk on ebaselge.

Ühisavalduse tegid Eesti Laborimeditsiini ühing, Eesti infektsioonhaiguste selts ja Eesti Perearstide selts. Avalduse sisu on järgnev:

COVID-19 pandeemia ajal on arstkond ja teadlased koondanud oma jõud, et tagada patsientidele parim võimalik ravi ning tõenduspõhised ja usaldusväärsed uuringud. Oleme lähtunud rahvusvaheliste erialaorganisatsioonide poolt kinnitatud seisukohtadest COVID-19 haiguse käsitlemisel. Valitsuse otsus võtta kasutusele SARS-CoV-2 antikehade kiirtestid ei ole meditsiiniliselt põhjendatud ning seetõttu ei ole võimalik ka testide tulemustest järeldada, kas inimene on haigestunud, haiguse läbi põdenud või terve. Tänases olukorras on väga oluline, et me kõik lähtuksime ühtsest infost, mis toetub ekspertarvamustele, mitte populistlikele otsustele.

Testimise puhul on oluline täpselt määratleda eesmärk, korraldus ja see, kuidas testi tulemust kasutada saab. Inimesel peab olema üheselt arusaadav info selle kohta, millistele küsimustele testi alusel vastuse saab ja kuidas selle testi tulemuste alusel tuleb tegutseda. SARS-CoV-2 antikehade kiirtesti kasutav inimene peab kindlasti olema teadlik sellest, mida need testid ei näita.

SARS-CoV-2 antikehade kiirtestide eesmärk on anda inimesele infot, kas ta on haiguse läbi põdenud ja kas tal on tekkinud piisav immuunsus. Kuid teadlased ei ole veel kusagil maailmas jõudnud välja selgitada, kui palju peab teatud tüüpi antikehi inimesel olema, et ta oleks kaitstud edasiste nakatumiste eest. Küsimusele, kas on tekkinud piisav immuunsus, ei anna täna veel vastust ka SARS-CoV-2 antikehade kiirtestid, ja isegi mitte laboris tehtavad antikehatestid.