Sotsiaalmeedias lööb laineid video kaubikujuhist, kes veoki ees ohtlikke olukordi tekitab

Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse juhi Hannes Kullamäe sõnul on politsei sellest videost teadlik ning asjaolude väljaselgitamiseks on alustatud menetlust.

PPPA vanemkommunikatsiooniametnik Maarja Punak märkis sotsiaalmeedias, et mõlema juhiga on ühendust saadud.

Kullamäe rõhutas, et selline käitumine kaubikujuhi poolt on äärmiselt kahetsusväärne ning lubamatu. "Videos nähtud manöövrid on väga ohtlikud ning on ainult õnn, et midagi traagilist ei juhtunud. Olenemata põhjusest, mis ajendas kaubikujuhti niimoodi käituma, ei tohi tahtlikult liiklusohtlikke olukordi tekitada."

Kui sellist käitumist liikluses märgatakse, tuleb sellest koheselt politseile teada anda helistades 112, et politsei saaks kiiresti reageerida.

Video on nähtav sotsiaalmeedia grupis EZ-дуны!.