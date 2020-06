Šotimaal pussitati tänaval vähemalt kolme inimest

Pealtnägija sõnul nägi ta kohaliku aja järgi kella 12 paiku mitut verist inimest ja relvastatud politsei sulges tänava, kus intsident aset leidis, vahendas Reuters.

Glasgow´ politseiametist selgitati, et juhtum leidis aset West George´i tänaval ja ametivõimud tegelevad juhtumi lahendamisega.

Tänav on hetkel suletud ja inimestel on palutud piirkonda vältida. Politsei sõnul on nüüdseks ümbruskond turvaline ja avalikkusele mingit ohtu ei kujuta.

Polic including armed response units attending a major incident in Glasgow city centre on West George St. Unclear what it is although reports of a stabbing or shooting.

BBC kirjutab, et pussitada sai ka politseinik. Uudisteagentuuri PA allikas kirjeldas, et nägi maas lamamas meest, kel polnud jalanõusid jalas. Nähtavasti oli ta olnud vigastatud, kuid pole kindel, kas kuulihaavast või pussitamisest.

Ka Sky News kirjutab, et usutavastu on mitu inimest pussitamise tagajärjel elu kaotanud. Sky Newsi andmetel on noahaavadega politseinik viidud haiglasse. Viimaste andmete kohaselt võis juhtum aset leida kohalikus hotellis.

Eelmisel nädalal pussitas üks mees Inglismaal Readingus surnuks kolm inimest. Antud juhtumit käsitleti terrorismiaktina.