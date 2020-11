Soomes vastassuunavööndis sõites kahe inimese surma põhjustamises kahtlustatav eestlane ei mäleta ise juhtunust midagi

Ülekuulamine toimus kohe, kui laupkokkupõrkes vigastada saanud kahtlusaluse tervislik seisund seda lubas. Politsei teatel kahtlustatakse meest endiselt mitmetes rasketes liikluskuritegudes: raskes liiklusohtliku olukorra tekitamises, raskes joobes autojuhtimises ja raskes surma põhjustamises, vahendab Iltalehti.

„See, et kahtlusalune oma sõnade järgi juhtunut ei mäleta, ei takista uurimise lõpule viimist. Ainult teo motiiv jääb nüüd ebaselgeks,” ütles juurdluse juht, komissar Ilkka Kantola Lääne-Uusimaa politsei teadaandes.

Õnnetus juhtus Helsingi III ringteel Bemböle ja Järvenperä vahel idasuunal laupäeval, 17. oktoobril. Vastassuunavööndis sõitnud auto tekitas Vantaas ja Espoos mitmeid ohtlikke olukordi. Politsei teatel oli vastassuunavööndis sõitnud auto kiirus 40-100 kilomeetrit tunnis.

Enne õnnetust sõitis politsei mehe kõrval ja püüdis teda peatuma sundida. See aga ei õnnestunud ja toimus kokkupõrge vastu tulnud sõiduautoga.

Politsei on saanud juhtunuga seoses palju foto- ja videomaterjali pealtnägijatelt. Politsei on varem öelnud, et ei usu, et mees oleks tahtnud meelega teise autoga kokku põrgata.

„Ta sõitis siiski kümmekond kilomeetrit vastukarva. Oli palju autosid, millega ta oleks võinud kokku sõita, kui oleks meelega püüdnud. Siiski sõitis ta kindlalt seda sama sõidurida mööda ja mitmed autojuhid said temast mööda,” ütles Kantola.