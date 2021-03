Soomes vägisi koroonatestimisele viidud eestlanna kaebas politsei, arstide ja meedia peale riigiprokurörile

„Võimalik, et palume selgitusi ja seejärel otsustame, kas alustada eeluurimist,” ütles Stenius, vahendab Yle Uutiset.

Stenius kinnitas, et kuriteoavaldus puudutab politsei tegevust. Kaebuse objektiks olevate isikute nimesid ega taustainformatsiooni ei avalikustata, teatas Stenius.

Joogaettevõtja advokaat Lauri Saarela ütles, et kuriteoavaldus puudutab ka tervishoiusüsteemi ja meedia tegevust.

„Kuriteoavaldus puudutab politsei jõu kasutamist, koroonatesti tegemise viisi ja seda, kes andis korraldusi. Lisaks sellele avaldasid mitmed lehed ja politsei ettevõtja pildi,” ütles Saarela.

Ida-Soome politsei alustas varem eeluurimist joogaettevõtja tegevuse kohta seoses tema joogasaalist alguse saanud koroonaviirusega nakatumise ahelaga.

Eeluurimine puudutab kahtlustust tervise ohtu seadmises ja ametiisikule vägivaldses vastuhakkamises. Uurimist juhtiv kriminaalkomissar Arto Elomaa ütles, et kannatanute täpne arv on veel väljaselgitamisel, aga tõenäoliselt on neid mitu.