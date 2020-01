Soomes tabati BMW-sid puudutanud varguste sarjas kahtlustatav Eesti elanik

Lääne-Uusimaa politsei on uurinud 2019. aasta novembri alguses alanud peamiselt BMW-sid puudutanud varguste lainet, mille raames on toime pandud üle 40 kuriteo. Politsei on palunud nende uurimisel kodanike abi.

„Saime kodanike tähelepanekutel põhineva informatsiooni 18.01.2020 õhtul kahtlase liikuja kohta Espoos Tapiolas. Ülesandele suunatud politseipatrull märkas Otsolahti piirkonnas tähelepanekule vastanud jalgratturit, kes politseid märgates hakkas põgenema. Politseipatrull sai põgeneja kätte jooksuvõistluse lõpetuseks,” teatas kriminaalkomissar Janne Saari Lääne-Uusimaa politseist.

Kahtlustatav on umbes 40-aastane ja elab Eestis. Praegu on ta vahi all kahtustatuna mitmetes 2019. aasta sügisest 2020. aasta jaanuarini toimunud BMW-kuritegudes. Kuriteosarja kohta saadi lisainformatsiooni 20. jaanuaril Tallinna sadamas läbi viidud isikukontrolli tulemusena. Siis leiti üle 50-aastase mehe valdusest mitmeid BMW-dest varastatud esemeid, muu hulgas roole.