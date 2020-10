Soomes purjuspäi vastassuunavööndis sõitnud ja kahe inimese surma põhjustanud eestlast pole saadud veel üle kuulata

„Kahtlusalune on haiglas. Tema seisund ei luba arsti sõnul ülekuulamist läbi viia. Tema vigastused on tõsised,” ütles juurdluse juht, komissar Ilkka Kantola Lääne-Uusimaa politseist, vahendab Ilta-Sanomat.

1973. aastal sündinud eestlast kahtlustatakse raskes liiklusohtliku olukorra tekitamises, raskes joobes autojuhtimises ja kahes raskes surma põhjustamises.

Õnnetus juhtus Bemböle ja Järvenpää vahel. Esimesed tähelepanekud vastassuunavööndis sõitnud BMW maasturi kohta tehti juba Vantaa Tammisto linnaosas kaubanduskeskuse Jumbo juures.

„Jumbost on õnnetuspaika mitmeid kilomeetreid. Kahtlustatakse, et enne surmaga lõppenud avariid põhjustas mees mitmeid ohtlikke olukordi, napilt pääsemise olukordi. Üks inimene rääkis, et möödus veokist ja märkas veoki nina kohal, et auto tuleb otse vastu. Pääsemine oli napp,” ütles Kantola.

Pealtnägijate sõnul sõitis mees 50-100 kilomeetrit tunnis.

„Palju on veel väljaselgitamata, sest kahtlusalust ei ole saadud üle kuulata. Keskendume tehniliste andmete kogumisele ja pealtnägijate küsitlemisele. Me oleme saanud ka videomaterjali,” ütles Kantola.

Laupkokkupõrkes hukkusid 52-aastane mees ja 46-aastane naine.

Kahtlusalusel ei ole Soomes kuriteoregistrit. Mida ta Soomes tegi, veel ei teata.