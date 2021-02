Soomes mõisteti vangi WC ja vahelae kaudu ehtepoes vargil käinud Eestist pärit mehed

Raske varguse ohvriks langes Seinäjoki Prismas asuv pood Kultatähti. Kohtu teatel läksid kolm meest 1. juuli õhtul kaubanduskeskusse, kus kaks neist aitasid kolmanda tualettruumide kaudu hoone vahelae peale, vahendab Ilta-Sanomat.

Olles veetnud öö vahelae peal, laskus mees varahommikul köie abil lakke tehtud augu kaudu ehtepoodi. Ta kogus kotti kuldesemeid ja ehteid umbes 165 000 euro väärtuses ning ronis tagasi vahelae peale ja tualettruumidesse, kust kaks kaaslast ta välja aitasid, rääkis süüdistaja.

Varastatud esemed on kadunuks jäänud.

Mehed eitasid oma süüd. Nad tunnistasid küll, et sõitsid 30. juunil rongiga Helsingist Seinäjokisse ja 2. juulil Seinäjokist Tamperesse. Reisi eesmärgiks nimetasid nad tööotsimist ja ülemusega kohtumist.

Kaks meestest ütlesid, et käisid 1. juuli õhtul ja 2. juuli varahommikul Seinäjoki Prismas. Seal käis üks enese sõnul tualetis ja teine sisseoste tegemas. Kolmas mees väitis, et jäi hotelli magama.

Kohus pidas meeste juttu täiesti ebausutavaks ja leidis, et kõik kolm on süüdi raskes varguses. Kohus leidis, et mehed tulid koos Eestist Soome just selle teo toimepanemiseks ja lahkusid peagi pärast seda jälle välismaale. Kaks meest peeti hiljem kinni Eestis ja kolmas Hispaanias.

Kõigil kolmel on Eestis varasem kuritegude register ja ühel ka kolm varasemat tingimisi karistust Soomes. See mees mõisteti aastaks ja 11 kuuks reaalselt vangi. Ülejäänud kaks pooleteiseks aastaks.

Lisaks sellele peavad mehed hüvitama kindlustusfirmale ühiselt üle 130 000 euro.