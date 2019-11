Soomes kadunud väike laps leiti Tallinnast. Ema kahtlustatakse inimröövis

STT kirjutab, et politsei sai lapse kadumisest teate pärastlõunal. Allikate käest kuulsid korravalvurid, et laps on koos emaga ja teel Tallinna.

Nii sõitsidki ema ja poeg koos laevaga Tallinna. Sadamas peeti nad kinni.

Politsei esindaja Marko Luotonen sõnas, et laeval viibis ka üks Soome politseinik, kes tundis lapse ja ema ära.

Hetkel jääb laps sotsiaaltöötajate hoole alla ja viiakse tagasi Soome. Ema aga sai kahtlustuse inimröövis.

Uudis on täiendamisel.