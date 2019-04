Soomes kaasmaalase surnuks peksnud eestlased mõisteti kümneks ja viieks aastaks vangi

Runthal sai karistuse tapmise ja raske röövi eest ning Särev raske vägivallatsemise, raske surma põhjustamise ja raske röövi eest, vahendab MTV Uutiset.

Lisaks peab Runthal maksma ohvri abikaasale ja lapsele kummalegi 11 000 eurot, millest mõlemast koos Säreviga ühisvastutusega 6000 eurot.

Sündmused said alguse, kui purjus seltskonna meestel tekkis omavahel tüli, mis muutus vägivaldseks.

Sündmuste käik on erakordselt selge, sest kõik toimus mitme valvekaamera vaateulatuses. (Vaata videot SIIT.)

Käsikähmlus muutus maadluseks ja jätkus lõpuks raudteerööbastel. Lõpuks peksti ohver teadvusetuks ja võeti talt ära kaasas olnud esemeid.

Naine lõi meest kaks korda jalaga vastu pead ja peksis ka rusikatega. Kohtu hinnangul ei saanud siiski oodata, et tema vägivallatsemine oleks viinud mehe surmani. Leiti siiski, et naise tegevus põhjustas ohvrile eluohtliku seisundi ning see oli erakordselt julm ja toores.

Mehe osas oli vägivald rängem ja tema mõisteti süüdi 20 rusikalöögiga toime pandud tapmises.

Olles võtnud ohvrilt talle kuulunud esemed, tõstsid Särev ja Runthal teadvusetu mehe raudteejaama perroonile ja lahkusid. Ohver suri kohele kutsutud kiirabi elustamiskatsetest hoolimata.

Ohvril oli peksmise tõttu koljusiseseid verejookse ja koljupõhimiku murd.