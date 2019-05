Soomes eestlase mõrvas süüdistatav mees vihjas veretöö kohta emale: korteris on surnud inimene, ma ei saa seal olla

Alguses uuriti eestlase juhtumit kadumisena. Ta lahkus eelmise aasta 23. detsembril Helsingi Jakomäki linnaosas asuvast restoranist ja pärast seda teda ei nähtud. Elukaaslane teatas tema kadumisest veidi enne aastavahetust, vahendab MTV Uutiset.

Politsei hakkas peagi kahtlustama, et mees on langenud kuriteo ohvriks.

Uurimise käigus on selgunud, et pärast restoranist lahkumist liikus mehe telefon lähedal asuvasse majja, mis tuli välja tema Google’i kontole salvestunud asukohaandmetest.

Selgus ka, et eestlane lahkus restoranist koos teise mehega. See mees elas samas majas, kuhu liikus eestlase telefon.

Lisaks sellele oli saanud teatavaks, et korteri omaniku vend oli samuti eestlase ja temaga koos lahkunud mehega restoranis aega veetnud.

Mehed kuulati üle. Koos eestlasega restoranist lahkunud mees ei rääkinud politseile midagi, aga tema vend oli avameelsem.

Ta rääkis, et läks restoranist venna korterisse koos neljanda mehega. Nad oli lahkunud restoranist 14 minutit pärast eestlast ja korteri elanikku.

Seotud lood: Helsingis süüdistatakse kolme meest eestlase tapmises jõululaupäeval kadunud narkootikumi tõttu

Mees rääkis politseile korteris alanud rängast vägivallast. Eestlane viidi tema sõnul korteri vannituppa pärast seda, kui ta vend oli teatanud, et eestlane tuleb läbi peksta.

Vannitoas löödi eestlast kõigepealt pähe ja siis erinevatesse kehapiirkondadesse. Löödi ka jalgadega.

Vägivallas osalesid kõik kolm lisaks eestlasele korteris olnud meest.

Lõpuks jäeti ohver vannituppa. Ülekuulatu ütles politseile, et on kindel, et eestlane oli siis veel elus.