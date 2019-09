Soome lõunarannikul kadunud Eesti kalamehe otsingud ei ole tulemusi andnud

Mehe elektrimootoriga aerupaat leiti reede õhtul triivimas, vahendab Svenska Yle.

Soome lahe merepiirivalve otsis piirkonna läbi patrullkaatrite ja helikopteri abil.

Helikopter kammis piirkonna põhjalikumalt läbi laupäeval. Meest on otsinud ka sukeldujad.

„Juhtum on üle antud politseile, aga mida me teame, on see, et kalameest ei ole leitud,” ütles Soome lahe merepiirivalve merepäästedirektor Jari Ratinen. Soome politsei uurib asja edasi kadunud isiku juhtumina.