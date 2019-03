Solarisest evakueeriti inimesed, keskusele tehtud pommiähvardus osutus rumalaks naljaks

Foto: Taavi Pukk

Täna õhtul kella kell 22.08 helistas tundmatu mees politseile ja ütles, et Solarise keskuses on pomm. Hoonest evakueeriti kõik inimesed. Tund hiljem selgus, et tegemist oli valehäirega.