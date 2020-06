Sõidu ajal tagaistmel olevale lapsele tähelepanu pööranud autojuht põrutas Mustvees vastu posti

Naine rääkis politseinikele, et oli hetkeks tähelepanu pööranud tagaistmel olnud lapsele, mistõttu kaldus tema sõiduk tee paremasse serva ja põrkas vastu posti, selgitas Lõuna prefektuuri pressiesindaja.

Politseinike sõnul oli kaine ja omab juhtimisõigust, keegi õnnetuses viga ei saanud. Kahju korvamiseks pöördub autojuht oma kindlustusseltsi poole.

Politsei tuletab meelde, et auto juhtimine on tegevus, mis nõuab igal sekundil juhi kogu tähelepanu. Kui autojuhi silmad ei ole koguaeg sõiduteel, tehakse sisuliselt pimesõitu ning oht avariisse sattuda on suur.