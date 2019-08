Sõbra elutee lõpetanud 15-aastane noormees on Pärnus tuntud vägivallatseja

"Algul, kui nooruk erikooli suunati, tundus, et kõik on läheb kenasti. Paraku hakkasid alates aprillikuust kodukülastustega kaasnema rikkumised, nooruk on põgenenud kooli territooriumilt ega ilmunud linnaloalt õigel ajal tagasi," jätkas ta.

Sagenenud rikkumiste taustal taotles lastekaitseteenistus poisi viibimist Maarjamaa Hariduskolleegiumis pikendada. Kirjutati taotlused sotsiaalkindlustusametile ning kohtule.

Sotsiaalkindlustusametist saabus vastus, mis edastas, et noormehe käitumist saab parandada ka muude meetmetega. Ta lasti 24. juulil koolist välja.

Ka kohtusse kirjutatud avaldus lükati tagasi, aga pisut teistel põhjustel. Nimelt kirjutas lastekaitseteenistus avalduse õiguskaitse korras, aga seadus seda ei võimalda. ". Seega tuli Pärnu linna esialgse õiguskaitse taotlus jätta menetlusse võtmata, sest seadusandja ei anna võimalust esialgseks õiguskaitseks sellistes menetlustes. Kohus ei ole pikendamisest keeldunud," vahendas kohtu pressiesindaja.

Hulgaliselt rikkumisi viisid aastaks Maarjamaa kinnisesse kooli

Eelmisel aastal mõisteti praeguseks 15-aastane lööja süüdi korduvas kehalises väärkohtlemises, väljapressimises, grupiviisilistes süstemaatilistes vargustes, mis oli toime pandud sissetungimisega. Lisaks mõisteti ta süüdi veel asjade omavolilises kasutamine grupiviisiliselt ja vägivallaga avaliku korra rikkumises.

Kui täisealine oleks nende tegude eest tõenäoliselt saanud aastatepikkuse vangistuse, siis toona poisieas noormehe puhul halastati ja määrati talle mõjutusvahendina kohustus osaleda sotsiaalprogrammis. Lisaks paigutati ta kinnisesse õppeasutusse Maarjamaa hariduskolleegiumisse.

Näiteks oli toonase süüdistuse kohaselt noormees koos oma kahe sõbraga 2017. aasta novembris kallale läinud 12-aastasele lapsele, pekstes teda rusikate ja põlvedega näkku ja makku. Kummargil olnud ohver sai veel enne maha kukkumist põlvega näkku ning maaslamajana sai ta veel jalaga pähe.

Sellele järgnes 2018. aasta veebruaris 10-aastase inimese kiusamine, kui ta ei lasknud esialgu last bussist välja ning hiljem varastas temalt vägivalda kasutades rahakoti ja seal olnud 200 eurot.

Asja omavoliline kasutamine tähendas süüdistuses 22 000 eurot väärt auto "laenamist", millega Pärnu linnas ringi sõideti. Kiire lõbusõiduga suudeti auto väärtus 6000 euro võrra väiksemaks tekitada, sest sõit lõppes tänavavalgustusposti rammimisega.

Lisaks kõigele on poiss saanud hakkama ka hulgaliselt pisemate varguste ja sissetungidega, näiteks on ta pihta pannud kärakat, tubakat, telefone, komme ja kaelakette. Isegi huulepulga vargusega jäi ta vahele.