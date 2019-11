Sõbra elusalt põlema panemises kahtlustatavatest üks pääses, teine saab süüdistuse

16-aastase poisi elu võtnud tulekahju süütamisega seoses peeti esialgu kinni kaks noormeest - 22-aastane Rasmus ja 21-aastane Eduard. Viimane võeti ka kohe vahi alla, sest tema eelnevast elukäigust ja vahistamistaotluse aluseks olevatest kuriteo asjaoludest paistis välja eriline küünilisus teiste inimeste elu ja tervise suhtes.

Eduard Kask on vahi all siiamaani, ent 22-aastane Rasmus pääses kahtlustatava staatusest eelmisel esmaspäeval. Varasemate kuritegude puudumise tõttu ei taotlenud prokurör ka kordagi tema vahistamist.

"Edasise menetluse käigus vajab tema roll uuritavates sündmustes täpsustamist," ütles prokuratuuri pressiesindaja toona. Prokurör Maarja-Liisa Kõivu ütles Delfile täna, et kogutud tõendite põhjal selgus, et kuigi Rasmus viibis ka sündmuskohal, ei osalenud ta kuriteo toimepanemises.

"Seetõttu lõpetas politsei prokuratuuri loal teise kahtlustatava suhtes kriminaalmenetluse," kinnitas ta. Noormees pääses kahtlusaluse staatusest möödunud esmaspäeval ning on edaspidi protsessis tunnistaja rollis.

Nüüdseks juba viis pea viis kuud vahi all olnud 21-aastase Eduard Kase suhtes on uurimistoimingud samuti läbi viidud ning kriminaalasja materjalid on tutvustamiseks Kase kaitsjale, kes saab seejärel esitada taotlusi.

"Kui kõik vajalikud toimingud saavad tehtud, esitab prokuratuur kuriteos kahtlustatavale süüdistuse ja saadab kriminaalasja kohtusse," ütles Kõiv.

Tõenäoliselt jõuab asi kohtusse selle aasta sees.

Vale seltskond sai saatuslikuks?

Arvatavalt arvete klaarimise käigus elu kaotanud 16-aastane poiss hakkas Delfiga suhelnud sõbra sõnul vales seltskonnas liikuma pärast vanemate juurest väljakolimist.