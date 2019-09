Siseminister ootab politseilt ülevaadet Aivar Rehe otsingute kohta

Ühtlasi peab minister peab vajalikuks, et politsei vaataks üle protseduurid, millest lähtuvalt kadunud isikute juhtumite puhul tegutsetakse. Oluline on, et otsingutega kaetakse kõik kadunud isiku jaoks seotud paigad.

Esmaspäeval kaduma läinud Aivar Rehe surnukeha leiti kaks ööpäeva hiljem tema enda hoovist, kus ta oli olnud kadumisest saati. Politsei ja vabatahtlikud olid Rehet otsinud tema kodu ümbrusest, ent mitte hoovist. Põhja prefektuuri operatiivjuht Valdo Põder tunnistas eile, et koduhoovi oleks pidanud siiski varem kontrollima.