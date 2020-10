Seeder Isamaa rusika- ja uriinikangelasest: tegu heaks ei kiida, parteist välja ei viska

Viljandi volikoguski Vahaga samas fraktsioonis töötav Seeder ütles Delfile, et mehe tegu ei ta kindlasti heaks ei kiida, kuid omaette teema on tema sõnul see, mis seal päriselt juhtuda võis.

"Sügav inimestevaheline suhe, mille taustu mina ei tea. Ilmselt keegi ei saa kunagi täpselt teada. See on omaette teema," ütles Seeder.

Seedri sõnul pole Vaha erakonda sobivust arutada enne, kui kohus on asjad välja selgitanud ja süüdlase leidnud. "Nii palju olen kursis, et on käinud uurimine ja asi on lihtsalt kokkuleppel lõpetatud," selgitas Seeder, kui palju ta sundmustest seni teab.

Ta lisas, et vähemasti enne lõpliku otsuse jõustumist Vaha teemat parteis üles ei võeta, sest oportuniteedimäärus on praegu kannatanu poolt edasi kaevatud.

Ekspress kirjutas täna, kuidas Vaha peksis ja urineeris aasta algul noormehe peale, kellel oli olnud armusuhe tema tüdruksõbraga. Volikogus oli peksulugu üldjoontes teada juba hilistalvel-varaskevadel, kirjutas Ekspress.

Viljandi volikogu sotside saadikurühma esimees ­Juhan-Mart Salumäe ütles Ekspressile, et tema vestles korduvalt Vaha teemal isamaalaste fraktsiooni juhi Harri ­Juhani ­Aaltoneniga ja tegi ka ettepaneku, et uurimise ajaks Vaha mandaat peatataks. Tegelikult midagi ei juhtunud.

Vaha ütles Ekspressile antud selgituses, et sündmus ei tee au ühelegi asjaosalisele, kuid oportuniteedi vaidlustamine jääb talle arusaamatuks.

