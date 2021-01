Seapeaga meelt avaldanud aktivist sai trahvi

Politsei alustas eelmisel aastal juhtunu osas väärteomenetlust paragrahvi alusel, mis käsitleb vaenu õhutamist. "Täpsem süüteokoosseis selgub menetluse käigus," rääkis Kumm möödunud nädalal Delfile.

Tänaseks on selgunud, et mees ei õhutanud politsei hinnangul vaenu, vaid rikkus avalikku korda. Politsei teatas, et mehele määrati eile 100 euro suurune rahatrahv.

"Mees kahetses tehtut ja mõistis, et käitus valesti. Ta ei kuulu armeenlaste ega aserite kogukonda, tema teo ajendiks olid isiklikud veendumused ja ta ütles politseile, et soovis tehtud teoga oma meelsust avaldada," teatas PPA.

Islami keskuse ja kahe saatkonna juurde sea pea viinud mees võttis oktoobris, kohe peale oma tegu ühendust ka mitme meediaväljaandega ja väitis, et lõikas kahe pea sisse islamiusku mainiva sõna. Mees protesteeris väidetavalt islamivägivalla ja Armeenias toimuva vastu.