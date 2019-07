Salakütid? Pärnus jõest päästetud hunt kadus paigas, kust metsakutsud sageli "ära kaovad"

Juuni keskel kadunuks jäänud hunt, kes päästeti talvel Pärnu jõest, on tõenäoliselt langenud salaküttimise ohvriks, ütles keskkonnaagentuuri eluslooduse osakonna peaspetsialist Marko Kübarsepp.

Kübarsepp tunnistas "Ringvaatele" antud intervjuus, et päris lõpuni ei ole kadunuks jäänud hundi saatus selge.

"Aga arvestades naaberriikides läbi viidud uuringuid sellistest kadumistest, siis on üsna suur tõenäosus, et kellegi kuri käsi on mängus selle looma kadumises ehk illegaalne küttimine on üks suhteliselt suur tõenäosus," rääkis ta. "Praeguseks kogutud andmed igatahes sinna viitavad."

See, et hundi kaelas olnud GPS-seade oleks lihtsalt katki läinud ja sellepärast pole hundist midagi teada, on Kübarsepa hinnangul väga ebatõenäoline.

Kübarsepp tõdes, et piirkond, kuhu hunt otsustas elama jääda, on üsna tuntud samasuguste huntide kadumisjuhtumite poolest. See on toimunud umbes viimased kaheksa aastat.

Salaküttimist tõestada on Kübarsepa sõnul väga keeruline. "Tõestama peab seda keskkonnainspektsioon, kes teostab järelevalvet. Üheks viiteks on järjepidevad kadumised hundile ääretult eelistatud elupaikadest, kust reeglina hundid niisama minema ei jaluta. Need on kaudsed tõendid," arutles ta.