Sakus jäi 16-aastane koolitüdruk ülekäigurajal auto alla

Õnnetus juhtus kell 12.55 Sakus Tallinna maanteel Konsumi poe lähedal. Esialgsetel andmetel juhtus liiklusõnnetus reguleerimata ülekäigurajal, kus sõiduauto Volvo sõitis otsa jalakäijale, 16-aastasele tüdrukule. Volvo roolis oli kaine 53-aastane mees, antud teelõigul on kiirusepiiranguks 40 km/h. Vigastusi saanud neiu viidi haiglasse. Liiklusõnnetuse kõik asjaolud selgitab välja menetlus.

Põhja prefektuuri liiklusejärelevalvekeskuse vanemkomissar Marina Aleksejeva ütles, politseid paneb tõsiselt muret tundma see, et viimase kahe nädala jooksul on liiklusõnnetused ülekäiguradadel peaaegu igapäevased. „Ülekäigurajale lähenedes peab autojuht kindlasti vähendama kiirust, et oleks piisavalt aega reageerida, kui sõiduteele astub jalakäija või sõidab tõuke- või jalgrattaga laps. Tuletan meelde, et kõrvalised tegevused ja sõiduki juhtimine ei käi kokku ei linnas ega maanteel,“ sõnas Aleksejeva.

„Eelmiste aastate kurb kogemus näitab, et just aprilli lõpp ja maikuu on see periood, kui juhtub kõige rohkem liiklusõnnetusi alaealiste ja lastega. Sellepärast palume kõiki liiklejaid arvestada sellega, et lapsed ja noored on väga aktiivsed ja kasutavad liiklemiseks erinevaid vahendeid, sealhulgas rulasid, tõukerattaid ja rulluiske. Täiskasvanud liiklejad peaks hoolima noortest ja lastest ning enda poolt tegema kõike, et võimalikke liiklusõnnetusi vältida,“ ütles Aleksejeva

Sel aastal on Eestis juhtunud 74 liiklusõnnetust jalakäijatega, neis hukkus kuus ja vigastada sai 75 inimest.