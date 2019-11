Saksamaal hukkus avariis Eesti mees, surma sai ka kaassõitja

Auto avastas tagurpidi kraavist mööda sõitnud veokijuht, teatas politsei esindaja. Veest paistis välja ainult tagasild. Õnnetus oli ilmselt juhtunud juba mõnda aega varem, vahendab N-TV.

Tuletõrje teatel oli auto kraavist väljatõmbamine keeruline, sest kraav on viis meetrit teepinnast allpool. Üks surnukeha õnnestus vees autost välja tõmmata. Teine avastati aga alles siis, kui auto oli kaldale tõmmatud. Tuletõrje sukeldujad kontrollisid üle ka ümbruse, aga rohkem inimesi ei leitud.

Politsei andmetel on auto näol tegemist rendiautoga, mille Berliini rendifirma teisipäeval varastatuks kuulutas. Miks auto paremkurvis otse kraavi sõitis, on seni teadmata. Meedia teatel võis oma rolli mängida must jää.

Politsei teatel hukkusid 29-aastane mees Eestist ja 30-aastane mees Ukrainast.