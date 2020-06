Saaremaal kolm inimest surnuks sõitnud mehe kohtuprotsess algas

Lääne ringkonnaprokuratuur saatis 20. mail kohtusse süüdistuse, milles heidab talle ette mõrva. Prokuratuuri seisukoht tugineb hinnangul, et mehe ülimalt ohtlik käitumine oli tahtlik.

"Prokuratuuri süüdistuse järgi teadis 34-aastane mees, et oli raskes joobeseisundis, sõitis teadlikult ja tahtlikult oluliselt kiiremini lubatud piirkiirusest ning liikus tahtlikult vastassuunavööndisse kohas, kus möödasõit on keelatud. Prokuratuuri hinnang on, et ta pidi teadma, et ohutu möödumine ei sõltu temast, vaid juhusest, kuid ei hoolinud sellest. Selline käitumine ohustab kõige tõsisemal viisil kaasliiklejaid ja on seega üldohtlik," selgitas prokurör Rainer Amur oma otsust.

Kriminaalasi alustati paragrahvi järgi, mis käsitleb sõidukijuhi poolt liiklusnõuete rikkumist, kui see on toime pandud joobeseisundis ning kui sellega on põhjustatud kahe või enama inimese surm. Prokurör Rainer Amur leidis aga tõendeid kaaludes, et 11. jaanuari traagilise sündmuseni viinud otsuste jada väärib karistusseadustiku üht tõsisematest kuriteokoosseisudest.

Süüdistus on kohtusse saadetud üldmenetluses, kohtuliku arutelu aeg selgub tänasel eelistungil. Süüdistatav on praeguseni vahi all.

Karistusseadustiku mõrva käsitlevas paragrahvis on loetletud 9 erisust, mille puhul loetakse tapmist mõrvaks, sealhulgas kui inimene on tapetud üldohtlikul viisil, samuti siis, kui tapetud on mitu inimest. Süüdimõistmisel karistatakse mõrva eest kaheksa- kuni kahekümneaastase või eluaegse vangistusega.