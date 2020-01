Saaremaa surmaavarii põhjustaja joove oli kolm tundi peale õnnetust 1,82 promilli

Kuressaare haiglas mõõdeti ca tund pärast õnnetust juhi veres alkoholi sisalduseks 3,51 promilli.

Kohtuekspertiisi ja kriminalistika keskuses tehtud ekspertiisi tulemuseks oli 1,82 promilli, kuna see põhineb kuriteost kolm tundi hiljem võetud proovil.

Lääne prefekt Kaido Kõplase sõnul on mõlemad analüüsi vastused kriminaalmenetluses oluliseks informatsiooniks.

"Jätkame kolme inimese surmaga lõppenud raske kuriteo asjaolude uurimist. Praegu on arstid andnud lootust, et juhi tervislik seisund paraneb nii palju, et saame lisaks tunnistajatele võtta ütlused ka temalt. Juhi joobe kõrval on tähtis teha selgeks ka kõik muud kuriteo tehiolud ning sellega praegu tegeleme," sõnas ta.

Roolijoodik nõudis kolm inimelu

Politsei sai laupäeva pärastlõunal kella 14.45 paiku teate, et Saaremaal Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare maantee 128. kilomeetril Masa külas põrkasid kokku sõiduautod Volvo ja Audi. Politsei andmetel tuvastati juhil esialgse vereprooviga 3,7-promilline joove.

Avariis hukkusid Volvot juhtinud 27-aastane naine, sõidukis viibinud 58-aastane naine ja üheksakuune laps. Audi roolis olnud 34-aastane mees ja Volvos viibinud 37-aastane naine toimetati haiglasse. Mõlema seisund on raske.

„Ligi kümme kilomeetrit enne sündmuspaika fikseerisid patrullbussis käsikiirusmõõtjaga kiirust mõõtnud politseinikud Audi kiiruseks 138 kilomeetrit tunnis. Politseinikud asusid patrullbussiga Audit jälitama, kuid kaotasid selle kohe silmist ja peatumismärguannet talle anda ei jõudnud,” kirjeldas Lääne prefektuuri operatiivjuht Henry Murumaa. „Politseinikud andsid kiiruseületajast teada samal maanteel töötanud teisele patrullile, et nad nende poole liikuva Audi kinni peaksid. Enne seda jõudis Audi juht aga põhjustada raske liiklusõnnetuse,” lisas politseinik.