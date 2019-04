Rumala aprillinalja ohvriks langenud mees kutsus politseinikud suurt vargust uurima

"Eile saabus Tallinnas üks meesterahvas pärast tööpäeva lõppu koju ja avastas, et tema elukohas on käinud vargad ning kodu on armsatest asjadest tühjaks tehtud," kirjutab prokuratuur oma Facebooki lehel.

"Sellest arusaanuna käitus mees väga õigesti – teatas juhtunust häirekeskusele. Politsei saabus sündmuskohale asjaolusid kontrollima ja kriminalistid olid juba asumas varaste jälgi fikseerima kui ühtäkki leidis omanik kadunud asjad oma garaažist. Nimelt olid sõbrad tema kulul aprillinalja teinud. Sellega oli sedapuhku politseinike jaoks sündmus lahendatud," kirjeldab prokuratuur vahejuhtumit.

"Politseinikud said seejärel oma tööpäeva küll jätkata, kuid aprillinaljade või igapäevaste tempude planeerimisel peaks ikkagi meeles pidama, et kui politsei, päästeamet või kiirabi peavad põhjendamatult kohale tulema, võib keegi kuskil jääda ilma eluliselt olulisest abist," rõhutab prokuratuur.