Roolijoodikud pole kuskile kadunud: möödunud ööpäeval tabati 11 joobetunnustega juhti

Neli mootorsõidukijuhti olid aga narkootilise aine tarvitamise tunnustega.

Nädal varem reedesel päeval tabati kokku 13 alkoholi tarvitanud juhti. Laupäeval, kui juhtus traagiline kolm elu nõudnud õnnetus Saaremaal, tabati ööpäeva jooksul roolist lausa 20 joobetunnustega juhtu, kellest kolm olid narkojoobes.

Möödunud aastal sai purjus autojuhtide osalusel juhtunud õnnetustes surma kümme inimest, kahel varasemal aastal mõlemal 13 ja 2016. aastal kaheksa inimest.

Vigastada saab purjus juhtide tõttu igal aastal ligi 200 inimest, eelmisel aastal oli neid 154.

Möödunud laupäeval 3,7-promillises joobes Saaremaal avarii põhjustanud Andres Reinart pani alguse 2020. aasta surmastatistikale, kui õnnetuses hukkus kolm ja sai raskesti viga kaks inimest.

Tuleb teatada koheselt politseid

Eesti Päevaleht kirjutas eile, mida arvavad liikluseksperdid ja korrakaitsjad roolijoodikute korralekutsumisest ja miks nad üldse rooli tikuvad.

"Nüüd ütlevad kõik, et jaa, teadsime, et ta oli selline. Tal oli probleem alkoholiga, kiiruseületamisega. Aga mitte keegi ei teinud mitte midagi, et seda juhti takistada. Kui inimene on alkoholiga pahuksisse läinud, siis esimesena saavad sellest probleemist teada lähedased. Nad kõik teavad, et ta sõidab purjus peaga. Kui ma tean ja märkan, et liikluses on joobes juht, siis saan telefoni võtta ja häirekeskusse helistada," ütles PPA juhtivkorrakaitseametnik Sirle Loigo.