Rongiliikluse mitmeks tunniks peatanud mees võib saada suure arve

Elroni pressiesindaja Mariis Adamberg ütles Delfile, et kahjude täpne ulatus on veel selgumisel ja peaks arvutatud saama lähinädalatel.

Ta selgitas, et intsident raudteel rikkus väga paljude rongireisijate õhtu, tõi kaasa rongiliikluse seiskumise ja tekitas seeläbi hulgaliselt kahju. "Kaalume ka kahjunõude esitamist," selgitas Adamberg.

"Raudteel viibimine on rangelt keelatud – see on tahtlik liiklusreeglite ja turvanormide eiramine, mis võib lõppeda väga traagiliselt," selgitas Adamberg.

Teisipäeval kella 16 ajal alanud juhtum tipnes sellega, et kella 18 ajal jooksid politseinikud mehe maha ja pool tundi hiljem viidi ta politseibussiga minema.

Kohapeal viibinud Delfi piltnik rääkis mõned minutid enne kella kuut, et mees seisis raudteel ja politseinikud üritasid teda rahustada. Vene keelt kõneleval nooremapoolsel mehel on käes alkoholipudel.

Kaks tundi seal istunud mees jõi kell kuus veel raudteel pudelist viina ning jäi üha rohkem purju ja pistis raudteelt leitud kive taskutesse. Raudteejaama lähistel oli näha sadu inimesi, kes viidi bussidega koju.

Kuuldavasti olla mees ähvardanud suisa rongi õhku lasta, kuid politsei kinnitas päev hiljem Delfile, et ühtegi lõhkekeha ega tulirelva mehel ei olnud.