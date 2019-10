Riigiprokuratuur lükkas Kunmani kaebuse tagasi: Evestuse ja Olevi suhtes kriminaalmenetlust ei alustata

Prokuratuurile edastatud kuriteokaebuses on kirjas, et endine riigiprokurör Steven-Hristo Evestus ja ringkonnaprokurör Triinu Olev sundisid Priit Kutserit andma Edgar Savisaarega seoses valeütlusi.

"Kaebusele oli lisatud stenogrammi meenutav üleskirjutus, kuid paraku ei esitanud avaldaja prokuratuurile lindistust ega osanud selgitada, mis asjaoludel ja kes teksti koostas, mistõttu ei saa seda pidada usaldusväärseks. Samuti ei nähtu väidetavast tekstist, et kedagi oleks sunnitud valeütlusi andma," selgitas riigiprokuratuuri pressiesindaja Olja Kivistik.

Ühtlasi võeti arvesse, et Priit Kutseri kaitsja Raiko Paas on meedia vahendusel öelnud, et prokurörid ei ole kuidagi survestanud tema klienti valetama.

Jutt on Delfile antud intervjuust, kus Paas rääkis, et tema ei tundunud, et ta klienti oleks sunnitud valeütlusi andma. "Mina ei saa öelda, et teda oleks seal kuidagi surutud või survestatud. Meil käis arutelu erinevatel teemadel, nagu ikka käib arutelu. Käib otstarbekuste otsimine, eks kogu see menetlus oli küsitavate väärtustega," märgib ta. "Aga kordagi ei tekkinud tunnet, et minu klienti sunnitakse valetama. Kui nii olnuks, siis ma kindlasti sekkunuks."