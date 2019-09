Riigi nimel tegutsev jurist mõnitab avalikult perevägivalla ohvreid: ise oled loll!

Kohtust sai Daniel Sepp oma karistuse kätte, oli neli kuud reaalselt vangis ning tingimisi on soolas veel kolm aastat. Mees võttis vabanduseks sõna ka sotsiaalmeedias. Selle vabanduse alla tekkis aga äärmiselt ootamatu jutulõim, kus otseselt riigi palgal olev jurist nimega Igor Stulov asus sirge seljaga süüdistama kaasuse ohvrit. "Kahetsusväärne on see, et politsei raiskab oma ressursi selliste mõttetuste peale. No tõesti, kui neiule see ei oleks meeldinud, oleks ta pärast esimest korda asjad kokku pakkinud ja minema jalutanud," kirjutas Stulov sissejuhatuseks.

Iseenesest pole midagi ootamatut asjaolus, et ühsimeedia lõimes astub üles mõni veidra eluvaatega, radikaliseerunud isik, kes vahest oma isiklike ebaõnnestumiste kompenseerimiseks veebis valimatult teisi sõimab. Stulovit ei saa aga kuidagi sääraste isikute sekka liigitada, kuivõrd tegemist on juristiga, kes oma teeneid ka Eestio Õigusbüroo egiidi alt jagab. Eesti õigusbüroo tegevust rahastab aga maksumaksja. „Kui siiani pakkus riik tasuta õigusabi üksnes vähekindlustatud ehk kuni miinimumpalka teenivatele inimestele, siis uue süsteemi järgi saavad üldist õigusnõustamist tasuta või turutingimustest soodsamalt kõik Eestis elavad inimesed, kelle brutosissetulek on kuni 1,5 korda Statistikaameti avaldatud keskmisest ehk ca 1730 eurot kuus,“ kiitis justiitsminister Urmas Reinsalu 2017. aasta suvel. Riigi toel õigusnõustamise teostaja leidmiseks korraldati konkurss, mille võitis Eesti Õigusbüroo, mis hakkab lepingu järgi pakkuma õigusnõu edaspidi 15 nõustamiskohas üle Eesti: Haapsalus, Jõgeval, Jõhvis, Kuressaares, Kärdlas, Narvas, Paides, Põlvas, Pärnus, Rakveres, Tallinnas, Tartus, Valgas, Viljandis ning Võrus.