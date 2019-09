Riigi nimel tegutsev jurist mõnitab avalikult perevägivalla ohvreid: ise oled loll!

Seega, ohvrit süüdlasena kujutav jurist Igor Stulov on ühtlasi see isik, kes peaks neidsamu ohvreid kohtus esindama. Toome siinkohal mõned näited Igor Stulovi juriidilistest tõekspidamistest: "Kuulge, ma olen nii palju kordi esindanud kriminaalmenetluses perevägivalla all kannatanuid, ja ka kaitsnud perevägivallas süüdistatavaid. Iga loo järeldus on ikka üks ja sama - ise oled loll, et kannatad." Lõimes tekkinud küsimusele, et kas siis ka vägistatu on oma saatuses ise süüdi, vastab Stulov samuti jaatavalt: "Mitte alati. Mõnel üksikul korral ei ole."

Delfi palus Stulovil oma väljaütlemiste mõtet selgitada ja ta ütles, et lähisuhtevägivalla ohvril ei tasu eeldada, et esimesene rünnak jääb viimaseks. Tema sõnul tuleb vägivallatseja juurest viivitamatult lahkuda ja sõltuvalt juhtumi raskusest teha avaldus ka politseile. Sellega oleks juhtum fikseeritud ja ohvril vägivallatseja vastu ka rohkem tegutsemisruumi. Ta jäi Delfiga vesteldes oma seisukoha juurde, et kestvas perevägivallas on süüdi ohver.

Justiitsminister: rumalamat kommentaari on raske leida

Justiitsminister Raivo Aeg mõistis Stulovi väljaütlemised sotsiaalmeedias üheselt hukka. "Rumalamat kommentaari ühelt juristilt, kes on osalenud kuskil vägivallasuhte protsessi arutelul, ma pole enne kuulnud ja ma arvan, et üsna raske on neid leida," ütles Aeg Delfile. Ta lisas, et justiitsministeeriumil on leping Eesti Õigusbürooga ja mitte konkreetse juristiga ning ta on kindel, et Stulovi kommentaarid ei peegelda büroo seisukohti.

Stulovi selgitusele, mille kohaselt peaks vägivallaohver juba pärast esimest rünnakut suhte katkestama ja tegema vajadusel ka politseile avalduse, ütles Aeg kommentaariks, et selline positsioon õigustab vägivallatsejat.

"Kes vähegi ohvriabi temaatikaga on tegelenud, see teab, et paarisuhtest lahkumine ei ole niisama lihtne. Seal on erinevad motiivid, mis inimesi seovad ja alati jääb ka lootus, et võib-olla asi paraneb. Tavaliselt vägivallatseja ju ka palub andeks ja lubab, et rohkem selliseid asju ei juhtu," rääkis Aeg.