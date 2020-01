RIA soovitab Internet Exploreri kasutamist ajutiselt vältida

Kurjategijad saavad turvanõrkust ära kasutada, lisades mõnele internetileheküljele teatud pahatahtliku koodi. Kui Internet Exploreri kasutaja seda lehekülge külastab, paigaldatakse arvutisse kasutaja teadmata pahavara, mis võib tema järel nuhkima hakata või näiteks tema faile krüpteerida. Microsoft ei ole turvanõrkusele veel jõudnud parandust valmis teha ning tõenäoliselt saabub see alles veebruari keskel – Microsoftil on tavaks teha uuendusi iga kuu teisel teisipäeval.

„Me kõik teame tõenäoliselt kedagi, kes veel vanast harjumusest Internet Explorerit kasutab – nüüd oleks hea hetk ka neid selle turvanõrkuse eest hoiatada,“ ütles Riigi Infosüsteemi Ameti küberintsidentide käsitlemise osakonna CERT-EE juht Tõnu Tammer. „Ükski brauser ei ole lõpuni teistest parem, kuid praegu tuleb ohtu tõsiselt suhtuda.“

Ohu vältimiseks soovitame kasutada teisi brausereid. Näiteks on Microsoft oma operatsioonisüsteemidega viimastel aastatel kaasa pannud brauseri nimega Edge, mida antud turvanõrkus ei puuduta. Samuti tuleb meeles pidada, et Windows 7 operatsioonisüsteemile Microsoft enam turvauuendusi ei paku ja selle versiooni kasutajad peaksid kindlasti uuendama oma operatsioonisüsteemi Windows 10 peale.

Internet Explorer on kõigi Microsoft Windowsi operatsioonisüsteemidega kaasa tulnud internetibrauser, mis on kasutajate hulgas populaarsuselt kolmas: sellega käib internetis rohkem kui 7 protsenti kõigist kasutajatest üle maailma. Kõige populaarsem on jätkuvalt Google Chrome 67 protsendiga.