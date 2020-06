REKONSTRUKTSIOON | Vaata, kuidas reeglile vilistamine päädis raske avariiga, kus sai viga seitse inimest

Õnnetus juhtus Kihlepa-Lepaspea tee 11. kilomeetril oleval ristmikul, kus 22-aastane juhtimisõiguseta Daciat juhtiv mees sõitis Pootsi suunas ning Porilaane ja Nautsi tee ristmikul sõitis Dacia Opelile ette.

Tegemist on samaliigiliste teede ristmikuga, kus sõiduauto Dacia juht eiras parema käe reeglit.

Autodes oli kokku seitse inimest, kes kõik said viga. Pärnu haiglasse viidi Opeli 57-aastane juht ja 59-aastane kaasreisija. Samuti viidi Pärnu haiglasse Dacias viibinud neli kaasreisijat: 48-aastane mees, 22-aastane naine, 47-aastane naine ja 6-kuune tüdruk.

Pärnu politseijaoskonna juht Üllar Kütt ütles, et tänaseks on kaks haiglasse viidud kannatanut koju pääsenud, kuid nelja inimese vigastused on raskemad ja nad on endiselt haiglas. Raskelt on viga saanud ka pooleaastane tüdruk.

Praeguseks on teada, et kõik täiskasvanud olid turvanõuetele vastavalt kinnitatud, kuid laps istus täiskasvanu süles ega olnud seetõttu piisavalt kaitstud.

Välijuht Alvar Vill tuletas kõigile sõidukijuhtidele meelde, et ohutuks autosõiduks tuleb kõigil reisijatel kasutada turvavarustust, sealhulgas tuleb last sõidutada tema eale vastavas turvatoolis. "Samuti peab juht olema kindel, et ta on sõitu alustades kaine," lisas Vill.

Esialgne info, et Daciat juhtis alkoholitarvitamise tunnustega meesterahvas, ei vastanud siiski tõele.