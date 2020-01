Reinsalu hinnangul ei ole roolijoodikute praegused karistused piisavad

Reinsalu ütles "Aktuaalsele kaamerale", et praegused karistused joobes autojuhtidele ei ole piisavalt karmid, vahendab ERR-i uudisteportaal.

"Ma kindlasti arvan, et on põhjust minu esialgse, minu kui justiitsministri toonase tervikliku ettepanekute paketi juurde tagasi tulla. Siis tekkis ühisrinne ametnikest, osadest poliitikutest, ka meedias öeldi, et Reinsalu tahab lintšida roolijoodikuid," kommenteeris ta.

Reinsalu sõnul näitab tegelikkus, et laupäevase raske avarii põhjustanud inimese varasema tingimisi karistamise tulemus on olnud null.

Ajakirjanduse andmetel on õnnetuse põhjustanud juhti varem nii joobes juhtimise kui ka politseinike eest põgenemise tõttu karistatud, viimati tingimisi.

"Ma olen seisukohal, et inimese surma põhjustanud roolijoodikuid tuleb kohelda kui tapjaid karistusõiguslikkuses. See muudatus on ka sisse viidud. Ma loodan, et kohus seda sisustab võimalikult jäiga karistuspoliitikaga. Ja tegelikult, kui on retsidiivsed isikud, siis ma arvan, et neile ei tohiks tingimisi kohaldada," rääkis endine justiitsminister.