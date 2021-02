Rakveres poeröövis kahtlustatav mees võeti vahi alla

Pühapäeva, 14. veebruari hilisõhtul sai politsei väljakutse Rakvere kesklinnast, kus meesterahvas ähvardas poemüüjat kirvetaolise esemega. Kurjategijal õnnestus poekassast võtta ligi tuhat eurot ning põgeneda.

Tunnistajate küsitlemise ning sündmuskohal kogutud tõendite alusel tegid Ida prefektuuri kriminaalpolitseinikud kindlaks võimaliku kahtlustatava. Esmaspäeva hilisõhtul peeti 33-aastane mees Kohtla-Järvel kinni.

Meesterahva korteri läbiotsimisel avastasid politseinikud ka narkootilisi aineid.

Rakvere politseijaoskonna juhtivuurija Key Paju sõnul oli kuritegu ohvrile väga hirmutav. „Kaupluse röövimised on Rakveres väga harvad ning see kuritegu riivab kindlasti kõigi linlaste turvatunnet. Praegu saame öelda, et sündmuskohalt kogutud tõendid olid piisavad selleks, et mees vahi alla võtta. Lisaks röövi asjaolude selgitamisele jätkame ka leitud narkootiliste ainetega seotud uurimist,“ ütles Paju.

33-aastast meest kahtlustatakse relva ähvardusel röövimises ning narkootilise aine käitlemises. Juhtunut uurib Rakvere politseijaoskond ja menetlust juhib Viru ringkonnaprokuratuur.